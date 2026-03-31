Ισραήλ: Απειλή αποκλεισμού από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τον νόμο απαγχονισμών Παλαιστινίων

Η έγκριση χθες Δευτέρα (31/03) από το κοινοβούλιο του Ισραήλ νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή δι' απαγχονισμού καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του σιωνιστικού κράτους στο Συμβούλιο της Ευρώπης (PACE).

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, όργανο εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην ήπειρο, έχει μια Συνέλευση 612 βουλευτών από τα 46 κράτη μέλη του, καθώς και τρία κράτη παρατηρητές: τον Καναδά, το Ισραήλ και το Μεξικό.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της, η Πέτρα Μπάιρ, πρόεδρος της PACE, δήλωσε πως η έγκριση του εν λόγω νόμου από την Κνέσετ «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στην PACE.

Αυτή η ψηφοφορία «αποστασιοποιεί το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε η Μπάιρ.

«Ελπίζω ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει αυτό τον νόμο», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα είναι πολύ πιθανό να συζητηθεί σε μια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο, αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ είχε ήδη καταδικάσει χθες την έγκριση του ισραηλινού νόμου μιλώντας για «σοβαρή οπισθοδρόμηση».