Ισραήλ: Εκτός ανταλλαγής ομήρων ο Μπαργούτι - Ήταν βασικός όρος της Χαμάς

Καθοριστικό ρόλο για την έκβαση της συμφωνίας Χαμάς και Ισραήλ παίζει ο Μαρουάν Μπαργούτι, τον οποίο σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, δεν σκοπεύουν να αφήσουν ελεύθερο οι ισραηλινλές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι, η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές και ο Μπαργουτί αποτελεί βασικό όρο της Χαμάς.

Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους: «Μπορώ να σας πω πως αυτή τη στιγμή δεν θα είναι μέρος αυτής της αποφυλάκισης».

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα θα απελευθερωθούν έναντι περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Ισραήλ: Την Κυριακή ο Τραμπ στην Ιερουσαλήμ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου.

Την ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο της προεδρίας του Ισραήλ, που έστειλε ένα σημείωμα όπου αναφέρει πως τα σχέδια του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ για την Κυριακή ακυρώθηκαν υπό το φως της αναμενόμενης επίσκεψης του Τραμπ, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση.

