Ισραήλ: Εννέα δολοφονίες αμάχων στον Λίβανο σήμερα - Δύο παιδιά στους νεκρούς

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν σήμερα εννέα ανθρώπους, μεταξύ τους και δύο παιδιά.

Λίβανος - Συγγενείς δολοφονημένων από το Ισραήλ θρηνούν πριν τον επικήδειο | AP // Hussein Malla
Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν σήμερα εννέα ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Μεταξύ των εννέα νεκρών είναι «δύο παιδιά και πέντε γυναίκες», σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του υπουργείου, το οποίο ανέφερε επίσης 23 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε νωρίτερα τις «διαρκείς ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας και ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις επί του Ισραήλ για να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

 

ΚΟΣΜΟΣ