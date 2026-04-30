Ισραήλ: Εννέα δολοφονίες αμάχων στον Λίβανο σήμερα - Δύο παιδιά στους νεκρούς

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν σήμερα εννέα ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.
Μεταξύ των εννέα νεκρών είναι «δύο παιδιά και πέντε γυναίκες», σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του υπουργείου, το οποίο ανέφερε επίσης 23 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε νωρίτερα τις «διαρκείς ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας και ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις επί του Ισραήλ για να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.
- Η απελευθέρωση των γαλάζιων βουλευτών, η επιστροφή του Ντάισελμπλουμ και το mea culpa του Αλέξη Τσίπρα
- Αμαλιάδα: Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης - Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι άνδρα που τη φιλοξενούσε
- Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»
- Καιρός την Πρωτομαγιά: Πέφτει η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς - Πότε επιστρέφει η άνοιξη
