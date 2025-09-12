Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ - Δύο οι τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σήμερα το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στην Τζούμπα, στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, με τις αρχικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες διάσωσης να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

Η επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, έλαβε χώρα σε ένα ξενοδοχείο στην Τζούμπα, ισραηλινή κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, με τις Αρχές να διευκρινίζουν πως ο δράστης ακινητοποιήθηκε και προέρχεται από παλαιστινιακή συνοικία της Ιερουσαλήμ.

Αφού έλαβαν τηλεφωνική κλήση «σχετικά με δύο τραυματίες στη διάρκεια ενός συμβάντος σε κιμπούτς [κοντά] στην Ιερουσαλήμ, ομάδες διασωστών εστάλησαν επί τόπου, όπου παρέλαβαν δύο τραυματίες», αναφέρει ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού ισοδύναμου του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε από την πλευρά της πως ο επιτιθέμενος διενήργησε "επίθεση με μαχαίρι εναντίον πελατών ενός ξενοδοχείου στο κιμπούτς Τζούμπα".

Αστυνομικός στο σημείο παρενέβη και «έθεσε υπό έλεγχο τον τρομοκράτη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο επιτιθέμενος, που είναι από τη Σουαφάτ, παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του τομέα της Ιερής Πόλης που προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, «τέθηκε υπό κράτηση», πρόσθεσε η αστυνομία.

