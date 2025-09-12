Μενού

Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ - Δύο οι τραυματίες

Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Ισραήλ, ακινητοποιήθηκε από τις Αρχές.

Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ
Ισχυρή κινητοποίηση της αστυνομίας μετά την επίθεση στην Ιερουσαλήμ | AP Photos
Επίθεση με μαχαίρι σήμερα το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στην Τζούμπα, στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, με τις αρχικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες διάσωσης να κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

Η επίθεση με μαχαίρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, έλαβε χώρα σε ένα ξενοδοχείο στην Τζούμπα, ισραηλινή κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, με τις Αρχές να διευκρινίζουν πως ο δράστης ακινητοποιήθηκε και προέρχεται από παλαιστινιακή συνοικία της Ιερουσαλήμ.

Αφού έλαβαν τηλεφωνική κλήση «σχετικά με δύο τραυματίες στη διάρκεια ενός συμβάντος σε κιμπούτς [κοντά] στην Ιερουσαλήμ, ομάδες διασωστών εστάλησαν επί τόπου, όπου παρέλαβαν δύο τραυματίες», αναφέρει ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού ισοδύναμου του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε από την πλευρά της πως ο επιτιθέμενος διενήργησε "επίθεση με μαχαίρι εναντίον πελατών ενός ξενοδοχείου στο κιμπούτς Τζούμπα".

Αστυνομικός στο σημείο παρενέβη και «έθεσε υπό έλεγχο τον τρομοκράτη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο επιτιθέμενος, που είναι από τη Σουαφάτ, παλαιστινιακή συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του τομέα της Ιερής Πόλης που προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, «τέθηκε υπό κράτηση», πρόσθεσε η αστυνομία.
 

