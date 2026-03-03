Το Ισραήλ «εξουδετέρωσε» ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Η ενημέρωση από IDF

Χθες, Δευτέρα (02/03), το ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομή σε περιοχή της Βηρυτού και εξουδετέρωσε τον Ρεζά Χουζάι, επικεφαλής της συσσώρευσης όπλων της Χεζμπολάχ και αρχηγό του Λιβανέζικου Σώματος στην Ιρανική Δύναμη Κουντς, αναφέρει σε ενημέρωσή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)

Η επιχείρηση, όπως επισημάνθηκε, έγινε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη θέση του.

«Ο Χουζάι υπηρέτησε ως το δεξί χέρι του Διοικητή του Λιβανέζικου Σώματος και θεωρήθηκε βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ. Ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία, μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και του ιρανικού καθεστώτος, ιδίως για τη διασφάλιση ότι οι ιρανικές προμήθειες κάλυπταν τις ανάγκες της Χεζμπολάχ» συμπληρώθηκε στο ίδιο ενημερωτικό σημείωμα.

Ακόμα, συμπληρώνεται πως «ηγήθηκε εκτεταμένων προσπαθειών στο σώμα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνατοτήτων και του εξοπλισμού της Χεζμπολάχ».

Επίσης, «έπαιξε βασικό ρόλο στο λαθρεμπόριο όπλων από το Ιράν στον Λίβανο και επέβλεψε τα προγράμματα κατασκευής όπλων της Χεζμπολάχ σε λιβανέζικο έδαφος».