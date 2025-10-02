Ισραήλ για Global Sumud Flotilla: «Κανένα πλοίο δεν κατάφερε να σπάσει τον νόμιμο αποκλεισμό»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο για τη Γάζα, που σκόπευε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα και να διανείμει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα το μεσημέρι ότι κανένα από τα πλοία του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, αφού ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σχεδόν όλα τα σκάφη που μετέφεραν φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση».

Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε το υπουργείο. Παράλληλα τόνισε ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Οδηγούνται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

Η αντίδραση του ελληνικού ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla

Το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εξέδωσε ανακοίνωση για τους Έλληνες αλληλέγγυους, που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, τον Διεθνή Στολίσκο για τη Γάζα, το οποίο κατευθυνόταν στον παλαιστινιακό θύλακα, για να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου "Global Sumud Flotilla", με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους» σημειώνει το ΥΠΕΞ.

«Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων» συμπληρώνει το υπουργείο Εξωτερικών.