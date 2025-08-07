Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να εκφράζεται «χωρίς φόβο» και με «επαγγελματισμό», σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον στρατό λίγες ώρες πριν από την αποφασιστικής σημασίας συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας για την εισβολή στη Γάζα.

«Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ ενώπιον της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό εκδηλώνεται καθώς ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη φάση των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα

Γάζα: ο στρατηγικός τρόπος για να νικηθεί η Χαμάς

Η δήλωση έρχεται μετά από δύο 24ωρα έντασης μεταξύ των δύο κρατικών κλιμακίων, της Κνέσετ (ισραηλινή βουλή) και των ενόπλων δυνάμεων, με τις τελευταίες να θεωρούν πως μία πλήρους έκτασης επέλαση στη Γάζα απλά θα διακινδύνευε τους ομήρους της Χαμάς.

Ο Μοσέ Φουζαϊλόφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλειας Misgav και πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), έχει δηλώσει πως η κατάρρευση της Χαμάς δεν θα επιτευχθεί μέσω της «ρώμης», αλλά μάλλον μέσω της στρατηγικής διάβρωσης και του διαχωρισμού της αντιστασιακής οργάνωσης από τον πληθυσμό στον οποίο βασίζεται.

«Η εκστρατεία στη Γάζα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι», δήλωσε ο Φουζαϊλόφ σε συνέντευξή του στο Maariv , προσθέτοντας ότι « η πλήρης ήττα της Χαμάς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και η Δύση, με τη φθίνουσα υποστήριξή της, δίνει σήμα στο Ισραήλ να πάρει πιο λογική στάση».

Ο Φουζαϊλόφ προειδοποίησε ότι το «παράθυρο» ευκαιρίας κλείνει και ζήτησε μια εννοιολογική αλλαγή στη στρατηγική του Ισραήλ.

«Η στρατιωτική ιστορία της εξάλειψης των αντάρτικων κινημάτων διδάσκει μια απλή αλήθεια: όποιος θέλει να υποτάξει μια παρακρατική οργάνωση πρέπει να την αποκόψει από τον πληθυσμό, να την απομονώσει από τις προμήθειες και να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας και των «πιστών».

Έχουμε μια σπάνια ευκαιρία να το εφαρμόσουμε αυτό τώρα - χωρίς να επιστρέψουμε τη Γάζα στη Χαμάς».

Πηγές: ΑΜΠΕ, Jerusalem Post