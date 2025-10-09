Ισραήλ: «Η απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα ισχύει μόνο με έγκριση κυβέρνησης»

Από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοινώθηκε σήμερα ότι η συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι «που αναμένεται το βράδυ».

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε μια συμφωνία για τη Γάζα, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η ανταλλαγή πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 72 ώρες αφότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ