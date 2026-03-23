Ισραήλ κατά Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που το Ιράν βάζει τα λόγια και τη φωτογραφία σου σε πυραύλους που σκοτώνουν αμάχους;»

Το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στον Πέδρο Σάντσεθ και την Ισπανία για τηστάση του αναφορικά με τον πόλεμο ενώ μάλιστα φέρεται να απειλεί ανοιχτά τη μεσογειακή χώρα υπενθυμίζοντάς της ότι είναι «εντός θεωρητικής εμβέλειας του Ιράν».
Ένα βίντεο Ιρανών που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι παραθέτουν τα λόγια του Σάντσεθ που αντιτίθεται στον πόλεμο, και τα βάζουν μέσα σε πυραύλους.
Το ΥΠΕΞ στο Ισραήλ, με βάση το παραπάνω ανήρτησε: «Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα ιρανικό βίντεο, με Ιρανό να κολλάει σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο.
«Πέδρο Σάντσεθ - Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια και τη φωτογραφία σου σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.
Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;
Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας - βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει η Ιερουσαλήμ.
