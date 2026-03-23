Ισραήλ κατά Σάντσεθ: «Πώς νιώθεις που το Ιράν βάζει τα λόγια και τη φωτογραφία σου σε πυραύλους που σκοτώνουν αμάχους;»

Το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στον Πέδρο Σάντσεθ και την Ισπανία για τηστάση του αναφορικά με τον πόλεμο ενώ μάλιστα φέρεται να απειλεί ανοιχτά τη μεσογειακή χώρα υπενθυμίζοντάς της ότι είναι «εντός θεωρητικής εμβέλειας του Ιράν».

Ένα βίντεο Ιρανών που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι παραθέτουν τα λόγια του Σάντσεθ που αντιτίθεται στον πόλεμο, και τα βάζουν μέσα σε πυραύλους.

🇪🇸 Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

Το ΥΠΕΞ στο Ισραήλ, με βάση το παραπάνω ανήρτησε: «Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα ιρανικό βίντεο, με Ιρανό να κολλάει σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο.

«Πέδρο Σάντσεθ - Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια και τη φωτογραφία σου σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;

Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας - βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει η Ιερουσαλήμ.