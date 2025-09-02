Ισραήλ: Κηδεύτηκαν δύο όμηροι της Χαμάς που είχαν εντοπιστεί νεκροί στη Γάζα

Κηδεύτηκαν χθες στο Ισραήλ δύο όμηροι που είχαν εντοπιστεί νεκροί στη Γάζα και οι σοροί τους ταυτοποιήθηκαν και επαναπατρίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων που είχαν απαχθεί και μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον 55χρονο Ιλάν Βάις και τον 28χρονο Ιντάν Στίβι.

Ο Ιντάν Στίβι, φοιτητής ο οποίος συμμετείχε ως εθελοντής φωτογράφος στο μουσικό φεστιβάλ Nova όπου μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση, κηδεύτηκε στην κοινότητα Κφαρ Μάας, στο κεντρικό Ισραήλ. Σου ζητώ «να με συγχωρήσεις που δεν μπόρεσα να σε προστατεύσω», είπε η μητέρα του, Νταλίτ, μπροστά από το φέρετρο που ήταν τυλιγμένο με μια ισραηλινή σημαία. Επί σχεδόν έναν χρόνο, η οικογένειά του έτρεφε ελπίδες πως ήταν ζωντανός, προτού ενημερωθεί από τις ισραηλινές αρχές ότι είχε βρει τον θάνατο.

Ο φοιτητής είχε επιχειρήσει να διαφύγει από το σημείο της επίθεσης μαζί με δύο τραυματίες, αλλά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε σε δέντρο. Αργότερα, το όχημα βρέθηκε γαζωμένο από σφαίρες.

Ο Ιλάν Βάις κηδεύτηκε στο κιμπούτς Μπεερί (νότια), το οποίο είχε προσπαθήσει να υπερασπιστεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Έκτοτε, τουλάχιστον 63.557 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.