Το Ισραήλ μίλησε ανοιχτά για κατοχή στον Λίβανο: Ζήτησε προσάρτηση εδαφών ο υπουργός Οικονομικών

Το Ισραήλ θα πρέπει να επεκτείνει τα σύνορά του με τον Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι βαθιά μέσα στο νότιο τμήμα της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, καθώς ισραηλινά στρατεύματα βομβάρδισαν γέφυρες και κατέστρεψαν σπίτια στην περιοχή.

Τα σχόλια του υπουργού Μπεζαλέλ Σμότριτς είναι η πιο απερίφραστη μέχρι τώρα δήλωση από υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο για εισβολή και κατοχή λιβανικού εδάφους σε έναν πόλεμο όπου το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχεύει μαχητές της σιιτικής Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος στοχοποιήθηκε από το σιωνιστικό καθεστώς προσχημαιτκά, με αφορμή του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Από τότε, το Ισραήλ έχει προβεί σε μία άνευ προηγουμένου επιχείρηση εθνοκάθαρσης στα νότια του Λιβάνου, με πάνω από ένα εκατομμύριο Λιβανέζους να έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά, και πάνω από 1.000 να έχουν σκοτωθεί.

Η παραδοχή Σμότριτς για το «Μεγάλο Ισραήλ»

Ο Σμότριτς δήλωσε σε ισραλινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα πως η στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο “πρέπει να τελειώσει με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, με.. της Χεζμπολάχ αλλά με και την αλλαγή των συνόρων του Ισραήλ”.

“Λέω εδώ καθαρά… σε κάθε αίθουσα και σε κάθε συζήτηση, επίσης: τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι ο [ποταμός] Λιτάνι”, είπε.

Ο Σμότριτς, που είναι ηγέτης ενός μικρού ακροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνει συχνά σχόλια πέραν της επίσημης ισραηλινής πολιτικής.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς υπαινίχθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα [πως υπάρχουν] σχέδια για κατάληψη γης, λέγοντας ότι ο Λίβανος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με “απώλεια εδάφους” αν δεν αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Βηρυτός εξακολουθεί να υπολογίζει στις ξένες δυνάμεις προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να θέσει τέλος στον πόλεμο, μέσω μιας προσφοράς από τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες.

Ο Σμότριτς κάλεσε επίσης το Ισραήλ να προσαρτήσει έδαφος που ελέγχει τώρα στη λωρίδα της Γάζας μέχρι μία γραμμή εκεχειρίας με τη Χαμάς. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη τον Οκτώβριο άφησε το Ισραήλ με τον έλεγχο του 53% της Γάζας, όπου έχει δώσει εντολή στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει κατεδαφίσει κτίρια.