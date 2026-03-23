Οι πύραυλοι του Ιράν που απειλούν ανά πάσα στιγμή την Ευρώπη: Ξαφνικός θάνατος από τη στρατόσφαιρα

Τη στιγμή που ο πόλεμος που κήρηξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν κρατά «ομήρους» τις περισσότερες οικονομίες της υφηλίου, ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος αντιποίνων από την Τεχεράνη, κατά σημαίνοντων κέντρων εξουσίας.

Τη στιγμή που η Ευρώπη προσπαθεί να προβάλλει μία στάση ουδετερότητας, αυτή καταργείται ουσιαστικά στην πράξη από χώρες όπως η Βρετανία, με την άδεια χρήσης στρατιωτικων βάσεων στις ΗΠΑ, και η Ελλάδα, με την αποστολή συστοιχιών Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, επικρατεί εύλογη ανησυχία ανάμεσα σε αρμόδιους και πολίτες, για την πιθανότητα στρατιωτικών αντιποίνων από το Ιράν, ακόμα και στα «βάθη» της Ευρώπης. Κάτι που όπως θα δούμε δεν είναι ζήτημα υλικών περιορισμών.

Ιράν: Ο πύραυλος που «στοιχειώνει» την Ευρώπη

Όπως παρουσιάζει το MEGA, το Ιράν διαθέτει στο οπλοστάσιό του ένα εργαλείο που καθίσταται απειλή για οποιονδήποτε στόχο στην Ευρώπη. Το Ιράν, από τη μεριά του, έχει ανακοινώσει πως διαθέτει όπλα, που μπορούν να σταλούν μέχρι τη Ρώμη, τη Γερμανία, ακόμα και μέχρι τη Βρετανία.

Διαβάστε ακόμα: Φωνές των εκτοπισμένων στον Λίβανο: Ένας λαός που επιμένει, στις μέρες της «δεύτερης Νάκμπα»

Πρόκειται για μία σειρά διηπειρωτικών πυραύλων που εκτοξεύονται από εγκαταστάσεις στις αχανείς ερήμους του Ιράν, οι οποίοι έχουν βεληνεκές από 2.000 έως και 6.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με την περιοχή που έχει στοχοθετηθεί:

Soumar: 2.000 - 2.500 χλμ

Khorramshahr: 2.000 - 3.000 χλμ

Ghaem-100: 3.000 - 4.000 χλμ

Simorgh: 4.000 - 6.000 χλμ

Να πώς λειτουργούν.

Φάση προώθησης: 3-5 λεπτά - Οι πύραυλοι εκτοξεύονται αρχικά μέχρι τη στρατόσφαιρα σε μία ελλειψοειδή πορεία, εξαντλώντας την κύρια παροχή καυσίμου τους

Φάση Μέσης Διαδρομής: 20-25 λεπτά - Κατά τη φάση αυτή, το σύστημα πλοήγησης του πυραύλου δίνει τον κατάλληλο προσανατολισμό για να βρει τον στόχο του. Σε αυτή τη φάση είναι πλέον δυνατή η αναχαίτισή του

Φάση Τερματισμού: περίπου 2 λεπτά - Πλέον ο πύραυλος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, έχοντας τον κατάλληλο προσανατολισμό για να πλήξει τον επιθυμητό στόχο. Και μόνο η επιτάχυνση της βαρύτητας του προσδίδει ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σε αυτή τη φάση, η αναχαίτισή του είναι εξαιρετικά δύσκολη