Ισραήλ: Οι αρχές θα κλείσουν το πέρασμα Άλενμπι την Τετάρτη

Το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ήμερα η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Εθνικά μπούτια και εθνικά κόμπλεξ - Ένας αποχαιρετισμός στον Γιώργο Σταυρόπουλο
- Η «Αρπαγή» που θα φέρει το τέλος του κόσμου μέχρι αύριο: Νέα θεωρία συνωμοσίας στο TikTok
- Αυτός είναι ο πιο κουλ πιλότος της Ελλάδας: «Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, στείλτε δυο πούλμαν Λαμία»
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Δυνατές ερμηνείες, αλλά και παρέλαση στερεοτύπων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.