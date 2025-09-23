Μενού

Ισραήλ: Οι αρχές θα κλείσουν το πέρασμα Άλενμπι την Τετάρτη

Κλείνει το Ισραήλ από την Τετάρτη (23/09) το πέρασμα Αλένμπι.

Γάζα
Παλαιστίνιοι στη Χαν Γιουνίς της Γάζας | ΑΠΕ-ΜΠΕ/HAITHAM IMAD
Το Ισραήλ σχεδιάζει να κλείσει το πέρασμα Άλενμπι, τη μοναδική δίοδο μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, από αύριο, Τετάρτη, και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε ήμερα η παλαιστινιακή Γενική Αρχή για τα Σύνορα και τα Περάσματα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ισραηλινή Υπηρεσία Αεροδρομίων, που είναι υπεύθυνη για το συνοριακό πέρασμα, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

