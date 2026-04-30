Ισραήλ: «Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα»

Οι επιβαίνοντες στον στολίσκο προς τη Γάζα, τους οποίους αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις, πρόκειται να αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Gideon Sa'ar, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X.
Όπως ανέφερε, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες, επισημαίνοντας ότι όλοι είναι σώοι και αβλαβείς.
Στην αναλυτική δήλωσή του, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι το Ισραήλ, μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, έχει αποτρέψει επιτυχώς προσπάθειες παραβίασης του «νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού» της Γάζας και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνεργασία της στην υποδοχή των συμμετεχόντων. Παράλληλα, κάλεσε όσους επιθυμούν να συνδράμουν ανθρωπιστικά να το πράξουν μέσω του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης (BOP), τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την άρση του αποκλεισμού.
Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο Ειρήνης που συνδέεται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έντονη κριτική στον στολίσκο, χαρακτηρίζοντάς τον υποτιμητικά ως «ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.
Σε ανάρτησή του, το συμβούλιο υποστήριξε ότι, μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε πολλαπλάσιο αριθμό ανθρώπων. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η υπεξαίρεση βοήθειας από τη Χαμάς έχει μειωθεί δραστικά, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση στον πληθυσμό παρουσιάζει αισθητή βελτίωση.
- Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»
- Διάσημος ράπερ αποκαλύπτει: Έχει κοιμηθεί με πάνω από 12.000 γυναίκες - «Αντέχει» ακόμα χίλιες
- Ιταλοί και Γάλλοι σε σοκ: Οι 5 ελληνικές περιοχές που «άλωσαν» το Top 10 της παγκόσμιας γαστρονομίας
- Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκαν κατοικίες - Μάχη να μην επεκταθεί σε διπλανά κτίρια
