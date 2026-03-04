Ισραήλ: «Οποιοσδήποτε διάδοχος του Χαμενεΐ θα γίνει στόχος δολοφονίας»

Ξεκάθαρο, και στυγνό, είναι το μήνυμα του Ισραήλ όσον αφορά στον διάδοχο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ: όποιος κι αν είναι, θα γίνει στόχος. Αυτό, την ώρα που πληθαίνουν οι εξελίξεις όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Iσραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα, Τετάρτη (04/-3), ότι οποιοσδήποτε διάδοχος θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί.
«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.
«Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.
Σημειώνεται πως το τοπίο με τη διαδοχή παραμένει απολύτως ρευστό καθώς μπορεί να κυκλοφόρησε η είδηση πως αναλαμβάνει ο γιος του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, αλλά αυτή δεν επιβεβαιώνεται ακόμα.
Κατά τις πληροφορίες του Iran International, ο πολιτικός, κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, μετά από πιέσεις των Φρουρών της Επανάστασης.
