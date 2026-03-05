Ισραήλ: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επίθεσης» – Αναπτύσσονται στον Λίβανο οι IDF

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε την «επόμενη φάση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «και άλλες εκπλήξεις» για την Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου έλαβαν εντολή να προχωρήσουν βαθύτερα, με στόχο να επεκτείνουν τη ζώνη που ελέγχουν κατά μήκος των συνόρων.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας και εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης» ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Σε αυτήν τη φάση, συνεχίζουμε την εξάρθρωση του (ιρανικού) καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε εφεδρεία και δεν έχω πρόθεση να τις αποκαλύψω», πρόσθεσε.