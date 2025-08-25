Ισραήλ: Πίεση στον Νετανιάχου να δεχτεί συμφωνία για τη Γάζα - Νεκροί δημοσιογράφοι στον θύλακα

Ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ ενέτεινε τις προειδοποιήσεις του όσον αφορά τα σχέδια για κατάληψη της Πόλης της Γάζας, καλώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι, είναι η βελτιωμένη συμφωνία Γουίτκοφ, πρέπει να την αποδεχθούμε», δήλωσε ο Ζαμίρ σε διοικητές στη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στη Χάιφα, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13, κατά το ΑΜΠΕ.

Ο αρχηγός του στρατού αναφερόταν σε μία πρόταση που είχε διαπραγματευθεί ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων δέκα ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ισραήλ: Ανησυχία για τους ομήρους εν μέσω της εισβολής

«Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», συνέχισε ο Ζαμίρ.

Ο ίδιος επανέλαβε την ανησυχία του ότι η σχεδιαζόμενη κατάληψη της Πόλης της Γάζας θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 20 εναπομεινάντων ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύεται ότι κρατούνται στην πόλη.

Προειδοποίησε πως μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς μπορεί να δολοφονήσουν τους ομήρους ή «να διαπράξουν αυτοκτονία μαζί τους».

Στην επίσημη δήλωσή τους για την επίθεση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ ανέφεραν μόνο πως ο Ζαμίρ είπε ότι ο στρατός δημιούργησε τους όρους για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής πίεσης.

Ισραήλ: Νεκροί διεθνείς ανταποκριτές από τα χτυπήματα

Ανάμεσα σε 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν πάλι σήμερα από το Ισραήλ, βρίσκονται τουλάχιστον τρεις δημοσιογράφοι, μετά τα πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, μεταξύ των θυμάτων, ήταν ο εικονολήπτης Χοσάμ αλ-Μάσρι, συνεργάτης του Reuters, ενώ τραυματίστηκε επίσης ο φωτογράφος Χατέμ Χάλεντ, που συνεργαζόταν και αυτός με το ίδιο πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τις αναφορές για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

Το πρακτορείο Al Jazeera Arabic αναφέρει ότι στις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ο φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μοχάμεντ Σαλαμά, ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χοσάμ αλ-Μάσρι, η δημοσιογράφος Μαριάμ Αμπού Ντάκα, η οποία συνεργαζόταν με διάφορα μέσα ενημέρωσης μεταξύ των οποίων τα The Independent Arabic και Associated Press, και ο δημοσιογράφος του NBC Μοάζ Αμπού Τάχα.

