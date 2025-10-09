Ισραήλ: Πιθανότατα το Σάββατο η απελευθέρωση των 20 ομήρων

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων που απομένουν στα χέρια της Χαμάς.

Είναι «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του μετά την αναγγελία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη σύναψη συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πλέον πάνω από δυο χρόνια.

O Νετανιάχου συνομίλησε με τον Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένει οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας να αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπός της στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός.

Δε διευκρίνισε αν αναμένει να αφεθούν ελεύθεροι μονομιάς και οι 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.