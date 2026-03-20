«Το Ισραήλ προσπάθησε να με σκοτώσει»: Τι λέει ο δημοσιογράφος που χτυπήθηκε από ισραηλινό πύραυλο

Για στοχευμένη και εκούσια απόπειρα ανθρωποκτονίας κάνει λόγο ο δημοσιογράφος Steve Sweeney, ο οποίος χθες (19/3), την ώρα ανταπόκρισης από τον Λίβανο για το Russia Today, τραυματίστηκε από ισραηλινό πύραυλο που έπεσε δίπλα στο συνεργείο του.

Κατήγγειλε συγκεκριμένα: «Υποθέτω πω όλοι είδατε το ντοκουμέντο με το αεροπορικό χτύπημα που έλαβε χώρα την ώρα που καλύπταμε την καταστροφή μίας γέφυρας. Λάβαμε περίθαλψη στο νοσοκομείο για τα τραύματά μας, εγώ έχω μία βαθιά πληγή από θραύσματα στο μπράτσο μου.

Θέλω να πω πως αυτή ήταν αδιαμφισβήτητα μία εκούσια, στοχευμένη επίθεση σε εκπρόσωπο του Τύπου, και επρόκειτο για χτύπημα ακριβείας από ισραηλινό μαχητικό τζετ.

Εμείς εκείνη την ώρα καλύπταμε τις επιθέσεις σε γέφυρες της περιοχής, που στόχο έχουν να αποκόψουν τον νότιο Λίβανο από το υπόλοιπο εγχώριο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή, 1.000.000 Λιβανέζοι είναι εσωτερικοί μετανάστες. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα σχέδιο του Ισραήλ να εφαρμόσει εθνοκάθαρση στον νότιο Λίβανο».

Today I$rael tried to kill me in a targeted airstrike in southern Lebanon as I was reporting on was the targeting of bridges and the forced displacement of 1 million people, an ethnic cleansing operation on a larger scale than the Nakba



— Steve Sweeney (@SweeneySteve) March 19, 2026