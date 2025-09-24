Μενού

Ισραήλ σε «Στόλο για τη Γάζα»: «Δεν θα επιτρέψουμε σε πλοία να εισέλθουν σε πεδίο μάχης»

Νέα ανακοίνωση του Ισραήλ για τον «στόλο για τη Γάζα». Η προειδοποίηση της χώρας.

Newsroom
Ισραηλινό άρμα μάχης στη Γάζα
Ισραηλινό άρμα μάχης στη Γάζα | AP
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποίησε, μεταξύ άλλων, τον «στόλο για τη Γάζα» (Globam Sumud Flotilla) ότι «δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε εν εξελίξει πεδίο μάχης».

Παράλληλα, το Ισραήλ αναφέρει πως: «έχουμε μία ακόμη πρόταση για τον στολίσκο που ελέγχεται από τη Χαμάς: Εάν δεν πρόκειται περί προβοκάτσιας και για την εξυπηρέτηση της Χαμάς, είστε ευπρόσδεκτοι να ξεφορτώσετε κάθε είδους βοήθειες, που έχετε, σε οποιοδήποτε λιμάν, σε γειτονική χώρα, εκτός από το Ισραήλ».

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για το «Στόλο για τη Γάζα»

«Έχουμε μια άλλη πρόταση για το στόλο της Χαμάς-Σουμούντ: αν δεν πρόκειται περί προβοκάτσιας και εξυπηρέτησης της Χαμάς, μπορείτε να ξεφορτώσετε οποιαδήποτε βοήθεια έχετε, σε οποιοδήποτε λιμάνι, σε μια γειτονική χώρα εκτός του Ισραήλ, από όπου μπορεί να μεταφερθεί ειρηνικά στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού.

Πρόκειται για βοήθεια ή για πρόκληση;»

 

