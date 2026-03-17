Το Ισραήλ στόχευσε τον «εκλεκτό» του Αλί Χαμενεΐ - Άγνωστη η τύχη του Λαριτζανί

Ισραηλινοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν πως οι δυνάμεις της χώρας εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο τον ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί.

Δεν είναι σαφές εάν ο Λαριτζανί, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε στην επιδρομή, συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές, που επικαλείται το Times of Israel.

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φαίνεται να επιβεβαίωσε την είδηση, όχι όμως ανοιχτά.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης σήμερα, Τρίτη (17/03), το πρωί, ο Ζαμίρ είπε ότι «καταγράφηκαν σημαντικά επιτεύγματα εξάλειψης (σ.σ. μάλλον ατόμου) κατά τη διάρκεια της νύχτας, που μπορεί να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας μας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» είπε, σε μια προφανή αναφορά στην επιδρομή που στόχευε τον Λαριτζανί.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν στόχευσε τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Ακράμ αλ-Ατζούρι, και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της τρομοκρατικής ομάδας, σύμφωνα με πηγές του στρατού.