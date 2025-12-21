Το Ισραήλ θα χτίσει 19 νέους οικισμούς στη Γάζα: «Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε στη γη των προγόνων μας»

Με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή (21/12), το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε έγκριση για τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, με τον αριθμό των συνολικών οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τελευταία τρία χρόνια να φτάνει σε 69.
«Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώσουν και να επισημοποιήσουν 19 νέους οικισμούς στην Ιουδαία και Σαμάρεια (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησης», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Τύπου του υπουργείου Οικονομικών.
Το υπουργείο πρόσθεσε επίσης πως: «θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε στη γη των προγόνων μας και να εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους».
Αντιδρώντας στην είδηση της απόφασης, ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ δήλωσε ότι «όλες οι ισραηλινές εποικιστικές δραστηριότητες είναι παράνομες και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών ψηφισμάτων περί νομιμότητας».
