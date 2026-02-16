Το Ισραήλ θέλει να περικυκλώσει την Πλατεία των Τεμενών στη διάρκεια του Ραμαζανιού

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτυχθεί μαζικά, περιμετρικά της Πλατείας των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, με Παλαιστίνιους αξιωματούχους να καταγγέλλουν περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ισραήλ για την πρόσβαση σε αυτό τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τόπο λατρείας.

Κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα νηστείας για τους μουσουλμάνους που αρχίζει αυτή την εβδομάδα, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι πιστοί πηγαίνουν να προσευχηθούν στην Πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τομέα της ιερής πόλης που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

«Θα αναπτύξουμε τους αστυνομικούς μας για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Όρους του Ναού», όπως ονομάζουν οι Εβραίοι την Πλατεία των Τεμενών, «και των περιχώρων του νυχθημερόν», δήλωσε στον Τύπο ο Αράντ Μπράβερμαν, αξιωματικός της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ.

Πρόσθεσε ότι «χιλιάδες αστυνομικοί» θα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της προσευχής κάθε Παρασκευή, την ώρα που συγκεντρώνονται οι περισσότεροι πιστοί.

Η αστυνομία, δήλωσε, συνέστησε να εκδοθούν 10.000 άδειες για τους Παλαιστίνιους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να διαθέτουν άδεια.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας δεν διευκρίνισε εάν οι άδειες θα εκδοθούν μόνο για ορισμένες ηλικιακές ομάδες, προσθέτοντας ότι θα αφήσει την απόφαση στην κυβέρνηση.

Το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ, μια παλαιστινιακή αρχή που ασκεί πολύ περιορισμένο ρόλο στην πόλη, δήλωσε ότι ενημερώθηκε ότι άδειες θα εκδίδονταν μόνο για άνδρες άνω των 55 ετών και για γυναίκες άνω των 50 ετών, όπως έγινε το 2025.

Το κυβερνείο εξέφρασε τη λύπη του που οι ισραηλινές αρχές δεν επέτρεψαν στο Ισλαμικό Βακούφι, ιορδανικό ίδρυμα που διαχειρίζεται την Πλατεία καθημερινά, να ετοιμάσει τον χώρο εγκαθιστώντας κυρίως προσωρινά καταφύγια και ιατρεία.

Μια πηγή του Ισλαμικού Βακουφίου επιβεβαίωσε αυτούς τους περιορισμούς και δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισραηλινή αστυνομία είχε απαγορεύσει σε 33 υπαλλήλους του την πρόσβαση στον χώρο πριν από το ραμαζάνι.

Η Πλατεία των Τεμενών είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος του Ισλάμ και ο ιερότερος τόπος του Ιουδαϊσμού. Παρότι ο μουσουλμανικός αυτός τόπος διοικείται από την Ιορδανία, το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς, κυρίως στον αριθμό των πιστών που μπορούν να έχουν πρόσβαση ή στην ηλικία τους.

Βάσει συμφωνίας, οι Εβραίοι επιτρέπεται να επισκέπτονται τον χώρο αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να προσεύχονται σε αυτήν την πλατεία, η οποία χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Δεύτερου Εβραϊκού Ναού, που καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ.

Τα τελευταία χρόνια, αυξανόμενος αριθμός Εβραίων υπερεθνικιστών έχει αμφισβητήσει την απαγόρευση της προσευχής στον χώρο αυτό, μεταξύ των οποίων ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος πήγε εκεί να προσευχηθεί το 2024 και το 2025.