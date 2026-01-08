Μενού

Το Ισραήλ θεωρεί ανεπαρκείς τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκείς τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ
Χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA - ATEF SAFADI
Νέο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, λέγοντας πως: «αποτελούν μια ενθαρρυντική αρχή, αλλά είναι μακράν του να θεωρηθούν επαρκείς».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Νωρίτερα, σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου εξέδωσε ανακοίνωση ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του προκειμένου να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

