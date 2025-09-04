Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει «το 40% της πόλης της Γάζας» και θα εντείνει τις επιχειρήσεις του τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που παραμένουν στην ισοπεδωμένη πόλη αψηφώντας τις εντολές του ισραηλινού στρατού.

«Αυτήν τη φορά δεν φεύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ.

Δεν έχει σημασία αν φύγουμε ή μείνουμε. Δεκάδες χιλιάδες από αυτούς οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…» δήλωσε η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι περισσότεροι εξ αυτών στην πόλη της Γάζας όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό τμήμα της.

«Εξακολουθούμε να πλήττουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», είπε ο ταξίαρχος Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας πως οι IDF θα εντείνουν τις επιχειρήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, τόνισε.

Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Έκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

