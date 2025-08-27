Ισραηλινός στρατός: «Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη»

Το Ισραήλ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με εκπρόσωπο του στρατού να δηλώνει πως η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη».

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (...) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Διαβάστε επίσης: Το Ισραήλ θέτει τους όρους του για εκεχειρία στη Γάζα: Προθεσμία στη Χαμάς μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ