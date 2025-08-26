Το Ισραήλ θέτει τους όρους του για εκεχειρία στη Γάζα: Προθεσμία στη Χαμάς μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει την Τρίτη το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της χώρας, για να συζητήσει τις προοπτικές μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον σχεδόν διετή πόλεμο στη Γάζα, ενώ οι IDF ετοιμάζονται για την τελική επίθεση στην μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα.

Η Χαμάς θα έχει προθεσμία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει στην επιστροφή των 50 Ισραηλινών ομήρων και στη διάλυσή της, σύμφωνα με έναν βοηθό του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Εάν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, το Ισραήλ θα έχει ολοκληρώσει μέχρι τότε τις στρατιωτικές προετοιμασίες και θα ξεκινήσει η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, είπε ο σύμβουλος τον οποίο επικαλείται το Bloomberg.

Παλαιστίνιοι της Γάζας | AP

Ισραήλ: Σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Οι διαπραγματεύσεις για μια νέα εκεχειρία έχουν παραταθεί για μήνες, χωρίς να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η Χαμάς δηλώνει ότι ενδέχεται να παραχωρήσει μέρος της εξουσίας της — αλλά όχι τα όπλα της — στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας αόριστης διάρκειας.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να αποστείλει διαπραγματευτές για έναν νέο γύρο διαμεσολαβητικών συνομιλιών, αλλά δεν έχει καθοριστεί ούτε ο τόπος ούτε η ημερομηνία, συνεχίζουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να φέρουμε πίσω και τους 50 ομήρους — υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτοί οι όροι μας», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Νετανιάχου, στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. «Δεν θα αφήσουμε για χρόνια τη Χαμάς να ανασυγκροτηθεί και να αναδιοργανωθεί», πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται υπό πίεση να τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος έχει οδηγήσει σε περισσότερους από 62.000 θανάτους Παλαιστινίων από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, και έχει προκαλέσει αυτό που οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών έχουν κατονομάσει ως «λιμό».

Οι ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς κυβερνήσεις, που ήδη επικρίνουν τον αυξανόμενο ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου, έχουν καταδικάσει την προγραμματισμένη εισβολή στην de facto πρωτεύουσα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαθέσει πέντε μήνες για να ολοκληρώσει την κατάληψη της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με πρώην ανώτερο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού. Στρατεύματα και άρματα μάχης περικύκλωσαν την πόλη το Σαββατοκύριακο και πραγματοποίησαν επιδρομές και αεροπορικές επιθέσεις, προκαλώντας τη φυγή ορισμένων κατοίκων, σύμφωνα με αναφορές του ισραηλινού τηλεοπτικού καναλιού Channel 12 και της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας.

Με πληροφορίες από Bloomberg