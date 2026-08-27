Ιστορική δικαίωση αεροσυνοδού για τον καρκίνο του μαστού - Αναγνωρίστηκε ως επαγγελματική ασθένεια

Σε μια ιστορική απόφαση για τον αεροπορικό κλάδο της Γαλλίας, η Σοφίλ Λενώ, πρώην αεροσυνοδός της Air France, πέτυχε την αναγνώριση του καρκίνου του μαστού ως επαγγελματική ασθένεια. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σπουδαίο νομικό προηγούμενο, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαίωση και άλλων εργαζομενων γυναικών.

Η 59χρονη Λενώ, η οποία βρίσκεται πλέον σε ύφεση, υπηρέτησε στον εθνικό αερομεταφορέα της Γαλλίας από το 1989 έως το 2019. Στο ενεργητικό της συγκέντρωσε περισσότερες από 12.600 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 6.500 πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παρά τις αρχικές απορριπτικές αποφάσεις των αρμόδιων περιφερειακών επιτροπών, το Δικαστήριο της Μπαγιόν δικαίωσε την προσφυγή της. Η δικαστική απόφαση βασίστηκε στους αυξημένους επιβαρυντικούς παράγοντες που υπέστη η εργαζόμενη κατά την πολυετή καριέρα της:

Συνεχής νυχτερινή εργασία και διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού.

Έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία μεγάλου υψομέτρου.

Παθητικό κάπνισμα (καθώς το κάπνισμα επιτρεπόταν στις πτήσεις της Air France έως το 2000).

Δεδομένου ότι ο καρκίνος του μαστού δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών της χώρας, ο αγώνας της Λενώ υπήρξε επίμονος και διήρκησε δυόμισι χρόνια, έχοντας την ενεργή υποστήριξη του συνδικάτου CFDT και της δικηγόρου της, Ελίζαμπεθ Λερού.

Η απόφαση κατέστη τελεσίδικη, καθώς δεν ασκήθηκε έφεση, επιτρέποντας παράλληλα στην πρώην αεροσυνοδό να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα.

«Είναι η πιο θερμή μου ευχή αυτή η νίκη να ανοίξει τον δρόμο για άλλες γυναίκες που μέχρι τώρα δεν τολμούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους», δήλωσε συγκινημένη η ίδια.

Αν και η Air France ανέφερε πως δεν αποτελούσε μέρος της δικαστικής διαδικασίας, επαναέλαβε τη δέσμευσή της για την υγεία των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί μια ανάλογη δικαστική νίκη το 2023 για νοσοκόμα που εργαζόταν επί 28 χρόνια σε νυχτερινές βάρδιες, ενισχύοντας τα επιστημονικά δεδομένα που συνδέουν τη νυχτερινή εργασία με αυξημένους κινδύνους υγείας.

Με τον καρκίνο του μαστού να παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες στη Γαλλία (με περίπου 13.000 απώλειες ετησίως), η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ατομική δικαίωση, αλλά ένα θάρραλέο βήμα για τη συλλογική προστασία των εργαζομένων.