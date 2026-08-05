Ιταλία: 27 πόλεις σε κατάσταση συναγερμού λόγω του 4ου καύσωνα που πλήττει την χώρα

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού έχουν τεθεί 27 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, από την Τεργέστη εώς και το Παλέρμο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο κύμα καύσωνα που πλήττει την χώρα το φετινό καλοκαίρι.

Ο κόκκινος συναγερμός υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα έκτακτης ανάγκης λόγω των κινδύνων για την υγεία που εγκυμονούν οι παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες για το σύνολο του πληθυσμού, αναφέρει ο Guardian.

Την Τετάρτη, είκοσι πέντε πόλεις βρίσκονταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να προστεθούν άλλες δύο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Είναι η πρώτη φορά φέτος που και οι 27 πόλεις, οι οποίες παρακολουθούνται από το σύστημα επιτήρησης καυσώνων του Υπουργείου Υγείας, τίθενται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού. Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις είναι καταστροφικές.

Οι πόλεις που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό είναι οι εξής: Τορίνο, Μπολτσάνο, Μιλάνο, Γένοβα, Βενετία, Βερόνα, Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, Περούτζια, Ρώμη, Νάπολη, Ανκόνα, Πεσκάρα, Μπάρι, Καμπομπάσο, Ρέτζιο Καλάμπρια, Παλέρμο και Κάλιαρι, καθώς και οι Κατάνια, Μεσίνα, Μπρέσια, Βιτέρμπο, Λατίνα, Ριέτι, Φροζινόνε και Τσιβιταβέκια.

Καθώς οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας πλησίασαν τους 40°C τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο μεταξύ 11:00 π.μ. και 6:00 μ.μ., να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να καταναλώνουν τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό την ημέρα.

Άλλες οδηγίες περιλαμβάνουν την αποφυγή ανθρακούχων ποτών, καφέ, αλκοόλ και βαριών γευμάτων, τη χρήση ελαφριών ρούχων και την αποφυγή παραμονής παιδιών ή ζώων μέσα σε αυτοκίνητα.

Ο ακραίος καύσωνας, ο οποίος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, οφείλεται στην κλιματική κρίση που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν αναμένεται να υποχωρήσει για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Σε συναγερμό η γεωργία στην Ιταλία

Τα φετινά κύματα καύσωνα έχουν επιδεινώσει την ξηρασία στην κοιλάδα του Πάδου, όπου ρέει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, έπειτα από μια άνοιξη με ελάχιστες βροχοπτώσεις. Περισσότερες από 100 πόλεις και κοινότητες στο Πιεμόντε και τη Λομβαρδία αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, με ορισμένες να επιστρατεύουν βυτιοφόρα για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πόσιμου νερού.

Η ξηρασία ασκεί σοβαρή πίεση στην ιταλική γεωργία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η υπερβολική ζέστη επηρεάζει τις αποδόσεις των καλλιεργειών. Τα κύματα καύσωνα έχουν επίσης επιταχύνει την ωρίμανση των σταφυλιών σε ορισμένες περιοχές, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 10%, καθώς οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής τρέφονται λιγότερο λόγω της θερμικής καταπόνησης.

Ο Lorenzo Giovannini, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Trento, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa ότι τα κύματα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού ξεπερνούν ήδη τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών όσον αφορά την ένταση και τη διάρκειά τους. Ανέφερε ότι, παρόλο που είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα εκδηλωθεί κάθε κύμα καύσωνα, η κλιματική κρίση τα καθιστά «μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερα».

Μεγάλες τουριστικές πόλεις, όπως η Ρώμη, καταβάλλουν προσπάθειες για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ζέστης, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε κλιματιζόμενες κινηματογραφικές αίθουσες και πολιτιστικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς και παρατείνοντας το ωράριο λειτουργίας μνημείων, όπως το Κολοσσαίο και το Πάνθεον, ώστε να επιτρέπονται οι επισκέψεις κατά τις βραδινές ώρες.