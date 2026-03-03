Ιταλία: 28.000 «ευαίσθητοι στόχοι» στη χώρα - Αυξήθηκαν τα αντιτρομοκρατικά μέτρα

Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Ιταλία, με στόχο την πρόληψη τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ό,τι διέρρευσε από το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης, στην χώρα υπάρχουν 28.000 «ευαίσθητοι στόχοι» και ενισχύθηκε η ένοπλη φύλαξη σε όλους τους χώρους οι οποίοι συνδέονται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με τις χώρες που εμπλέκονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Ρώμη, στο Μιλάνο αλλά και σε μια σειρά από άλλες πόλεις αυξήθηκε το επίπεδο προστασίας που παρέχεται σε πρεσβείες, προξενεία, εμπορικά γραφεία και αεροπορικές εταιρίες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα αναφέρθηκε στο «κλίμα ανησυχίας που έχει προκύψει στο εσωτερικό της τοπικής ιρανικής κοινότητας», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο συζήτησε και με τον αρμόδιο νομάρχη».

Στην περιφέρεια της Τοσκάνης, παράλληλα, ενισχύθηκε η «δυναμική φύλαξη» της αμερικανικής βάσης του Κάμπ Ντάρμπι, η οποία βρίσκεται μεταξύ Πίζας και Λιβόρνο. Παρόμοια μέτρα υιοθετήθηκαν για την βάση του Αβιάνο, στην βορειοανατολική Ιταλία, όπως και στις αμερικανικές βάσεις Έντερλε και Ντελ Ντιν, κοντά στην Βιτσέντσα.