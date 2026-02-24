Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στη Βερόνα - Ανασύρθηκε ένας νεκρός

Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην Ιταλία, καθώς έκρηξη σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα (24/2) σε τριώροφο κτήριο με αποτέλεσμα ένας άνθιρωπος να χάσει τη ζωή του,

Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα σε κτίριο όπου διέμεναν τέσσερις άνθρωποι εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

#Verona, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Negrar per l’esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Le squadre, anche con personale USAR e cinofili, stanno operando per accertare se al momento dell’esplosione fossero presenti all’interno le quattro… pic.twitter.com/5HMwed6hjb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 24, 2026