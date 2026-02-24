Μενού

Ιταλία: Έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στη Βερόνα - Ανασύρθηκε ένας νεκρός

Ένας νεκρός ανασύρθηκε μετά από έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην περιοχή της Βερόνας, στην Ιταλία.

Έκρηξη σε κτίριο στην Ιταλία | vigilidelfuoco@X
Σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στην Ιταλία, καθώς έκρηξη σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα (24/2) σε τριώροφο κτήριο με αποτέλεσμα ένας άνθιρωπος να χάσει τη ζωή του,

Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έγινε στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα σε κτίριο όπου διέμεναν τέσσερις άνθρωποι εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

 

