Ιταλία: Εμπρηστές μετατρέπουν γάτες σε προσανάμματα - Η ανείπωτη φρίκη πίσω από τις πυρκαγιές

Αν η καταστροφή του φυσικού πλούτου αποτελεί έγκλημα, η επιστράτευση της ζωικής απελπισίας ως όπλου μάζικης καταστροφής συνιστά μια ανείπωτη ηθική κατάπτωση. Στην Καλαβρία, οι εμπρηστές ξεπέρασαν κάθε όριο ανθρωπιάς, μετατρέποντας αθώα ζώα σε ζωντανές ωρολογιακές βόμβες.

Σε μια αποσοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, Ντομένικο Κοσταρέλα, περιγράφοντας σκηνές που προκαλούν ανατριχίλα. Εμπρηστές παγίδευαν γάτες, έδεναν στις ουρές τους κουρέλια ποτισμένα με εύφλεκτο υγρό, τους έβαζαν φωτιά και τις πετούσαν μέσα στα ξηρά χωράφια. Τα πανικόβλητα ζώα, τρέχοντας αλλόφρονα για να σωθούν από τις φλόγες που καταกลήταν το σώμα τους, μετατρέπονταν σε ακούσιους φορείς πύρινου θανάτου, σπέρνοντας τη φωτιά σε δεκάδες μέτωπα.



«Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος», ήταν το δηκτικό σχόλιο του Προέδρου της Περιφέρειας, Ρομπέρτο Οκιούτο, ο οποίος δημοσιοποίησε το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας με τον πιο αδιάψευστο και φρικιαστικό τρόπο τη σκόπιμη και οργανωμένη δράση εμπρηστών.



Η Καλαβρία δοκιμάζεται σκληρά από ένα παρατεταμένο, φονικό κύμα καύσωνα, όμως ο πραγματικός εφιάλτης τροφοδοτείται από το εγκληματικό χέρι του ανθρώπου. Μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 200 εστίες βλάστησης.

