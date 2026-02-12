Ιταλία: Λάθος στη μεταφορά καρδιάς για μεταμόσχευση – Σε κρίσιμη κατάσταση 2χρονο παιδί

Σοβαρές διαστάσεις έχει λάβει στην Ιταλία υπόθεση ιατρικού σφάλματος, το οποίο θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός παιδιού μόλις δύο ετών που επρόκειτο να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. Κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος από το Μπολτσάνο στη Νάπολη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος αντί για τον προβλεπόμενο τρόπο ψύξης με απλό πάγο, με αποτέλεσμα –σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία– να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο όργανο.

Παρά το κρίσιμο αυτό σφάλμα, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το δύο ετών αγόρι βρίσκεται σε φαρμακολογικό κώμα, ενώ η μητέρα του απευθύνει δραματικές εκκλήσεις για την άμεση εξεύρεση νέου μοσχεύματος, προκειμένου να σωθεί η ζωή του παιδιού της. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η βαθιά καταστολή έχει επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του, με σοβαρές επιπλοκές και στο ήπαρ.

Κομβικό ερώτημα παραμένει πώς σημειώθηκε ένα τόσο σοβαρό λάθος στη διαδικασία μεταφοράς και γιατί προχώρησε η χειρουργική ομάδα στη χρήση του οργάνου παρά τις ενδείξεις φθοράς. Για την υπόθεση έχουν ξεκινήσει δύο ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες, ενώ δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι έχουν τεθεί προσωρινά εκτός καθηκόντων. Το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα στο παρελθόν είχε διακριθεί για επιτυχημένες και ιδιαίτερα απαιτητικές μεταμοσχεύσεις.