Ιταλία: Σάλος μετά τον θάνατο μετανάστη που κρατούσε ακινητοποιημένο η αστυνομία - «Βοήθεια, σταματήστε»

Καζάνι που βράζει είναι η Ιταλία, μετά τον θάνατο ενός 43χρονου Μαροκινού μετανάστη, τον οποίο κρατούσαν ακινητοποιημένο στον δρόμο οι αστυνομικοί επί πέντε λεπτά, ενώ εκείνος έπασχε από άσθμα και ζητούσε βοήθεια, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ και προκάλεσε ζημιές σε κάποια οχήματα, τον πλησίασαν οι αστυνομικοί και εκείνος τους επιτέθηκε. Στην συνέχεια τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, τον έριξαν κάτω στον δρόμο και του έβαλαν χειροπέδες, ενώ του έδεσαν και τα πόδια.
Όλα έχουν καταγραφεί από κάμερες στον δρόμο. Ο άντρας που έπασχε από άσθμα φώναζε «βοήθεια, σταματήστε», επί πέντε λεπτά, μέχρι που κατέληξε, στην συνοικία Πιλάστρο.
Παρόλο που φώναζε για κάποια λεπτά, μετά από λίγο σταμάτησε και έτσι διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σημειώνεται πως το βράδυ συγκεντρώθηκαν περίπου 30 διαδηλωτές στο σημείο, διαμαρτυρόμενοι για την στάση των αστυνομικών. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα, εξετάζονται και οι κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί και τι ακριβώς συνέβη
- «Μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο;»: Φινλανδός τουρίστας ενθουσιάστηκε με τις τιμές της Ελλάδας - To Χ τον «διέλυσε»
- Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά βρήκαμε μια που είναι: Υπάλληλοι ντύνονται αρκούδες για εκπαίδευση στο κυνήγι
- Μουντιάλ 2026: «Χ@@@ηκα από τον φόβο μου» - Η αντίδραση Ισπανού παίκτη όταν ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή
- Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς - «Μυαλό δε βάζεις»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.