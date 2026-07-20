Ιταλία: Σάλος μετά τον θάνατο μετανάστη που κρατούσε ακινητοποιημένο η αστυνομία - «Βοήθεια, σταματήστε»

Καζάνι που βράζει είναι η Ιταλία, μετά τον θάνατο ενός 43χρονου Μαροκινού μετανάστη, τον οποίο κρατούσαν ακινητοποιημένο στον δρόμο οι αστυνομικοί επί πέντε λεπτά, ενώ εκείνος έπασχε από άσθμα και ζητούσε βοήθεια, μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άντρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ και προκάλεσε ζημιές σε κάποια οχήματα, τον πλησίασαν οι αστυνομικοί και εκείνος τους επιτέθηκε. Στην συνέχεια τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, τον έριξαν κάτω στον δρόμο και του έβαλαν χειροπέδες, ενώ του έδεσαν και τα πόδια.

Όλα έχουν καταγραφεί από κάμερες στον δρόμο. Ο άντρας που έπασχε από άσθμα φώναζε «βοήθεια, σταματήστε», επί πέντε λεπτά, μέχρι που κατέληξε, στην συνοικία Πιλάστρο.

Παρόλο που φώναζε για κάποια λεπτά, μετά από λίγο σταμάτησε και έτσι διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σημειώνεται πως το βράδυ συγκεντρώθηκαν περίπου 30 διαδηλωτές στο σημείο, διαμαρτυρόμενοι για την στάση των αστυνομικών. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα, εξετάζονται και οι κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί και τι ακριβώς συνέβη