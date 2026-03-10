Μενού

Ιταλία: Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ – Κοντά στη Νάπολή το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στην Τυρρηνική Θάλασσα, ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ιταλίας.

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαρτίου στη νότια Ιταλία, με επίκεντρο περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης και κοντά στην πόλη Πιεδιμόντε Ματέζε, σύμφωνα με τα πρώτα σεισμολογικά δεδομένα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 11 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει σε σχετικά επιφανειακό σεισμό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε  περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης και περίπου 14 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πιεδιμόντε Ματέζε.

Η περιοχή βρίσκεται στη ζώνη των Απεννίνων, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής δομής της ιταλικής χερσονήσου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

