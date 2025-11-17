Ιταλία: Σπάνια Βίβλος που φυλασσόταν σαν θησαυρός εκτίθεται για πρώτη φορά

Μια σπάνια εικονογραφημένη Βίβλος του 15ου αιώνα, η περίφημη Borso D’Este, βγήκε από το θησαυροφυλάκιο της Μόντενα και εκτίθεται στη Ρώμη για το Άγιο Έτος του Βατικανού.

Το δίτομο χειρόγραφο, στολισμένο με χρυσές και λαζουρίτες μινιατούρες που κόβουν την ανάσα, θεωρείται αριστούργημα της Αναγεννησιακής τέχνης και σπάνια παρουσιάζεται στο κοινό.

Η μεταφορά του έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ τώρα φιλοξενείται σε ειδική προθήκη με ελεγχόμενη υγρασία. Οι επισκέπτες δεν βλέπουν μόνο το πρωτότυπο: έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ψηφιακά στις σελίδες υψηλής ανάλυσης μέσα από διαδραστικές οθόνες αφής.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 16 Ιανουαρίου, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία να έρθει κανείς πρόσωπο με πρόσωπο με ένα από τα πιο σπάνια και πολύτιμα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.