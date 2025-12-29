Ιταλία: Στο πλευρό της Ουκρανίας και για το 2026 με παροχή στρατιωτικής βοήθειας

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 29/12) από την Τζόρτζια Μελόνι, το διάταγμα κατά το οποίο η Ιταλία θα παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και το 2026, στέλνοντας όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στο Κίεβο.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους εταίρους της Ουκρανίας εντός του ΝΑΤΟ, η απόφαση για να επεκταθεί και για το 2026 η συμφωνία για τη στρατιωτική βοήθεια που είχε προγραμματισθεί αρχικά για τις αρχές Δεκεμβρίου, είχε «παγώσει» καθώς ένας από τους εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού είχε υποβάλει ένσταση.

Το ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα της Λέγκας του οποίου ηγείται ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι ζήτησε να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, οι οποίες θα αφορούσαν στην μη στρατιωτική βοήθεια αλλά και στο γεγονός ότι οι αποστολές όπλων θα υπηρετούσαν αμυντικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των τριών κομμάτων, στη συνέχεια συμφώνησε σε μικρές γραμματικές αλλαγές χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά το κείμενο του διατάγματος, το οποίο επίσης παρέχει το δικαίωμα της παράτασης της διαμονής για ορισμένους Ουκρανούς στην Ιταλία.

Ο Σαλβίνι έχει αντιταχθεί πολλές φορές στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ τον Νοέμβριο είχε πει ότι η αποστολή όπλων δεν θα επιλύσει την σύγκρουση.