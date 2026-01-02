Ιταλικές Άλπεις: Χιονοστιβάδες καταπλάκωσαν δύο άτομα - Οι αρχές προειδοποιούν για περισσότερες

Άλλα δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και κάποια τραυματίστηκαν από χιονοστιβάδες που προκλήθηκαν σήμερα Παρασκευή (2/1) στις ιταλικές Άλπεις, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που σημειώθηκαν στην περιοχή δυσχέραναν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η πρώτη χιονοστιβάδα σημειώθηκε στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, οδηγώντας στον θάνατο ενός ανθρώπου και τραυματίζοντας άλλους δύο, όπως ανέφεραν διασώστες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, δεν ήταν δυνατόν να προσεγγίσει ελικόπτερο το σημείο.

Άλλη μια χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο Πρατζελάτο, δημοφιλές χιονοδρομικό κέντρο που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Τορίνο.

Μια γυναίκα παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα, όμως κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέροντας σοβαρούς τραυματισμούς αδυνατούσε να μετακινηθεί και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση για τη μεταφορά της από ομάδα διασωστών, καθώς δεν ήταν εφικτή η διακομιδή της με ελικόπτερο.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος σκιέρ βρήκε τον θάνατο εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο. Διασώστες έσπευσαν με ελικόπτερο στο σημείο, αλλά δεν πρόλαβαν να σώσουν τον άτυχο άνδρα.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων έχει αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.