Ήταν ο παππούς σου Ναζί; Νέα εφαρμογή στη Γερμανία δίνει την απάντηση

Ένα νέο εργαλείο αναζήτησης που κυκλοφόρησε στη Γερμανία, επιτρέπει σε χρήστες να διαπιστώσουν στα αρχεία του ναζιστικού κόμματος αν οι πρόγονοί τους ήταν μέλη του.

Σε συνεργασία με ιδρύματα στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατέχουν το πολύτιμο αρχειακό υλικό, η γερμανική εφημερίδα “Die Zeit” έθεσε στη διάθεση του κοινού μια τεράστια βάση δεδομένων, με στόχο να «τερματίσει τη σιωπή που γεννιέται από την άσκοπη ντροπή», όπως γράφει σε κύριο άρθρο.

Από τότε που τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του μήνα, η σελίδα έχει δεχτεί εκατομμύρια επισκέψεις.

Γερμανία: Το 10% ήταν Ναζί

Το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ ιδρύθηκε λίγο μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και άρχισε να κερδίζει σε δημοτικότητα μετά την οικονομική κατάρρευση της Μεγάλης Ύφεσης.

Στις εκλογές του 1930 υπήρξε μια ραγδαία αύξηση της υποστήριξης προς αυτό και όταν ο Χίτλερ εξελέγη τρία χρόνια αργότερα, κατάργησε όλα τα άλλα κόμματα, δημιουργώντας ένα καθεστώς που έλεγχε όλες τις πτυχές της γερμανικής ζωής.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930, «η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών υποστήριζε τον Χίτλερ και το ναζιστικό κράτος», σύμφωνα με το Μουσείο Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την Die Zeit, 10,2 εκατομμύρια Γερμανοί εντάχθηκαν στο κόμμα από το 1925 και μετά, ενώ στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είχε περίπου 9 εκατομμύρια μέλη. Ενδεικτικά, αυτό το νούμερο αντιστοιχούσε, το 1940, σε πάνω από 10% του γερμανικού πληθυσμού.

Τις τελευταίες ημέρες του πολέμου, οι Ναζί προσπάθησαν να καταστρέψουν τα τεράστια αρχεία μελών του κόμματος, αλλά αυτά σώθηκαν την τελευταία στιγμή και αργότερα παραδόθηκαν στους Αμερικανούς. Στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στο Κέντρο Εγγράφων του Βερολίνου, αλλά αργότερα μεταφέρθηκαν στα Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία, με αντίγραφα επίσης στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ.

Ο Κρίστιαν Στάας, επικεφαλής του ιστορικού τμήματος της Die Zeit, σημειώνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το εργαλείο αναζήτησης. Εξήγησε ότι κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 75.000 άνθρωποι απευθύνονται στα Γερμανικά Ομοσπονδιακά Αρχεία για αυτές τις πληροφορίες και όταν τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ διέθεσαν τα αρχεία στο διαδίκτυο, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που ο ιστότοπος προσωρινά έπεσε.

Η Die Zeit απέκτησε πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία και, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ανέπτυξε ένα «βολικό εργαλείο αναζήτησης», λέει ο Στάας.