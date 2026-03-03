Μενού

Ιτούδης από Τελ Αβίβ: «Μια έκρηξη που σκότωσε μία γυναίκα έγινε 700 μέτρα από το σπίτι μου»

O Δημήτρης Ιτούδης εξομολογήθηκε πως μια από τις εκρήξεις, από την οποία σκοτώθηκε μια γυναίκα, σημειώθηκε 700 μόλις μέτρα από το διαμέρισμά του.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Ιτούδης
Δημήτρης Ιτούδης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, λόγω των συνεχών εκρήξεων, επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα ο προπονητής της Χάποελ εξομολογήθηκε πως μια από τις εκρήξεις, από την οποία σκοτώθηκε μια γυναίκα, σημειώθηκε 700 μόλις μέτρα από το διαμέρισμά του.

«Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος, δεν θέλω να ζήσει ποτέ κανείς αυτή την αίσθηση, έπρεπε να φύγω από το σπίτι γιατί ήταν αρκετοί οι συναγερμοί και οι βομβαρδισμοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ιτούδης τόνισε ότι χρειάστηκε να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο για να μείνει σε πιο ασφαλή περιοχή, μέχρι να καταφέρει να φύγει από τη χώρα, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ