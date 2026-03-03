Ιτούδης από Τελ Αβίβ: «Μια έκρηξη που σκότωσε μία γυναίκα έγινε 700 μέτρα από το σπίτι μου»

Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ, λόγω των συνεχών εκρήξεων, επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Ιτούδης, καθώς μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα ο προπονητής της Χάποελ εξομολογήθηκε πως μια από τις εκρήξεις, από την οποία σκοτώθηκε μια γυναίκα, σημειώθηκε 700 μόλις μέτρα από το διαμέρισμά του.
«Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος, δεν θέλω να ζήσει ποτέ κανείς αυτή την αίσθηση, έπρεπε να φύγω από το σπίτι γιατί ήταν αρκετοί οι συναγερμοί και οι βομβαρδισμοί», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ιτούδης τόνισε ότι χρειάστηκε να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο για να μείνει σε πιο ασφαλή περιοχή, μέχρι να καταφέρει να φύγει από τη χώρα, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.
