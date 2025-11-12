«Ήξερε για τα κορίτσια»: Το e-mail του Επστάιν που «καίει» τον Τραμπ παρουσίασαν οι Δημοκρατικοί

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ισχυριστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά, σύμφωνα με email που δόθηκε σήμερα (12/11) στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.
«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει:
«Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».
Διαβάστε επίσης: Νέα «άπλυτα» για τον πρίγκηπα Άντριου: Ήθελε να δει τον Τζέφρι Επστάιν μετά την αποφυλάκιση
Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.
