«Ήξερε για τα κορίτσια»: Το e-mail του Επστάιν που «καίει» τον Τραμπ παρουσίασαν οι Δημοκρατικοί

Ένα email που «καίει» τον Τραμπ σχετικά με την υπόθεση Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Δημοκρατικούς.

Επστάιν - Τραμπ
Κατασκευή που δείχνει Τραμπ και Επστάιν μπροστά από το Καπιτώλιο | AP/Jose Luis Magana
Ο Τζέφρι Επστάιν είχε ισχυριστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» σε ένα email του 2019 που αποδίδεται στον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την ίδια χρονιά, σύμφωνα με email που δόθηκε σήμερα (12/11) στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς βουλευτές.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω» την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο, ισχυρίζεται ο Επστάιν, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ στη Φλόριντα και προσθέτει:

«Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

