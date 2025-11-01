Ο πρίγκηπας Άντριου, καθαιρεμένος πλέον πρώην Δούκας του Γιορκ είχε πει στον Τζέφρι Επστάιν «θα ήταν καλό να τα πούμε αυτοπροσώπως» μήνες μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, αποκαλύπτουν πρόσφατα δημοσιευμένα email.

Η δημοσίευση έρχεται δύο ημέρες αφότου ο Άντριου απογυμνώθηκε των τίτλων του και παύθηκε από τον επίσημο κατάλογο των ευγενών, σε μια προσπάθεια των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ να σταματήσουν τη ζημιά που προκλήθηκε από τα κλιμακούμενα σκάνδαλα του πρώην δούκα, αναφέρει ο Guardian.

Ο Επστάιν είχε φυλακιστεί για παράσυρση ανηλίκων σε πορνεία τον Ιούλιο του 2009. Σε ανταλλαγές email μεταξύ των δύο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, φαίνεται να προτείνει στον Άντριου στις 15 Απριλίου 2010 να συναντήσει τον πρώην στέλεχος της JP Morgan, Τζες Στέιλι, ο οποίος αποκλείστηκε ισόβια από τον τραπεζικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο, επειδή παραπλάνησε την εποπτική αρχή σχετικά με τη σχέση του με τον διαβόητο προαγωγό.

Σκάνδαλο Επστάιν: «Κελάηδησαν» τα e-mails του Άντριου

Ο Mountbatten Windsor απάντησε ότι δεν θα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα «φρόντιζε να συναντήσει τον Στέιλι σύντομα σε ένα άλλο ταξίδι».

«Επίσης, δεν έχω άμεσα σχέδια να περάσω από τη Νέα Υόρκη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή σύντομα. Θα κοιτάξω αν μπορώ να προλάβω να έρθω μερικές μέρες πριν από το καλοκαίρι. Θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά.»

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, σε μια συνάντηση που ο Άντριου αργότερα χαρακτήρισε «λάθος απόφαση».

Κατά τη διάρκεια της καταστροφικής συνέντευξής του το 2019 στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο πρώην δούκας είπε ότι ο «μοναδικός σκοπός» της επίσκεψης ήταν να διακοπεί η επαφή με τον Επστάιν και ότι τον συνάντησε αυτοπροσώπως επειδή η ανακοίνωση των ειδήσεων «μέσω τηλεφώνου δεν ήταν αντρίκιος».

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι αν επρόκειτο να πάω να τον δω, έπρεπε να βεβαιωθώ ότι υπήρχε αρκετός χρόνος μεταξύ της απελευθέρωσής του, επειδή δεν ήταν κάτι στο οποίο έμπαινα βιαστικά, αλλά έπρεπε να πάω να τον δω. Έπρεπε να πάω να τον δω. Έπρεπε να μιλήσω», είπε.