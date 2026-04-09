Και όμως δεν είναι AI: 250 σκύλοι βρέθηκαν «φυλακισμένοι» σε σπίτι στη Βρετανία

Εκατοντάδες σκύλοι διασώθηκαν από ένα σπίτι «κολαστήριο» στη Βρετανία νωρίτερα φέτος, με τη φωτογραφία που τράβηξε ένας διασώστης, με τα περισσότερα από 250 κατοικίδια στριμωγμένα στον μικρό χώρο, να γίνεται ανάρπαστη στο διαδίκτυο.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ανέλαβε τη διάσωση είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο αριθμός και οι συνθήκες διαβίωσης των σκύλων, που ήταν κυρίως διασταυρώσεις κανίς, «είχαν βγει εκτός ελέγχου λόγω επιδεινούμενων συνθηκών» της οικογένειας που τα στέγαζε.

Διασώθηκαν και οι 250 σκύλοι

Ο Λι Χόπγκουντ, επιχειρησιακός επιθεωρητής της φιλοζωικής RSPCA για τη Βόρεια Αγγλία, δήλωσε ότι «παραδόξως... οι σκύλοι είναι σε καλή κατάσταση και τα πάνε πολύ, πολύ καλά».

Από τα ζώα που διασώθηκαν, τα 87 παραλήφθηκαν από την RSPCA, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν στην οργάνωση Dogs Trust.

Αφού τους παρασχέθηκε φροντίδα και σωστή εκπαίδευση, «πολλοί σκύλοι έχουν πλέον εγκατασταθεί σε άλλα σπίτια και απολαμβάνουν τη ζωή με τις οικογένειές τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Dogs Trust.

Αρκετά σκυλιά εξακολουθούν να παραμένουν υπό τη φροντίδα του Dogs Trust, «συμπεριλαμβανομένων εκείνων που γέννησαν ενώ ήταν μαζί μας», πρόσθεσαν.