«Καλώς ήρθατε σε άγνωστο προορισμό»: Το ιδιοφυές μάρκετινγκ τρικ της Wizz Air που έκανε χαμό

Έναν ιστορικό διαγωνισμό «επανέφερε» τις προηγούμενες ημέρες η ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air, καθώς εκατοντάδες επιβάτες είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν, από το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, προς άγνωστο προορισμό.

«Είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά σας; Η Wizz Air, η πιο περιβαλλοντικά βιώσιμη αεροπορική εταιρεία*, επαναφέρει την επική της καμπάνια #LetsGetLost! 30 τυχεροί Ιταλοί και οι συνοδοί τους θα κερδίσουν ένα μοναδικό ταξίδι-έκπληξη με αναχώρηση από τη Ρώμη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ο προορισμός; Απόλυτα μυστικός – μέχρι την προσγείωση» γράφει η αεροπορική στην ιστοσελίδα της.

Πριν από τρεις ημέρες, δηλαδή την Παρασκευή, η πτήση έγινε πραγματικότητα. Τριάντα επιβάτες από την Ιταλία, από το αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο, είδαν στον πίνακα των ανακοινέσεων κάτι που δεν είχαν συνηθίσει. Αφού έκαναν κάποιες μαντεψιές, στις 12:00 πετούσαν αλλά δεν ήξεραν.

Το αγαπητό, κατά τ' άλλα, «flight tracker» που εντοπίζει πτήσεις δεν λειτουργούσε, ούτε και η πυξίδα. Όλοι όσοι είχαν επιβιβαστεί στην πτήση της Wizz Air έμαθαν τον τελικό τους προορισμό μόλις ακούμπησαν έδαφος.

Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, όλοι και όλες είχαν βγάλει τα κινητά τους για να καταγράψουν τα όσα τους έλεγε ο κυβερνήτης. Ξαφνικά, ξεκίνησα να μιλάει: «Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, το Κισινάου». Όλοι άρχισαν να ουρλιάζουν, ενδεικτικό του ενθουσιασμού της μυστηριώδους πτήσης.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί μεταξύ άλλων, είναι ότι η SAS, που εξυπηρετεί κατά βάση τις σκανδιναβικές χώρες είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος έναν παρόμοιο διαγωνισμό με μυστικό προορισμό πτήσης.

Όπως και την προηγούμενη φορά, τα εισιτήρια διατέθηκαν αποκλειστικά στα μέλη, μόνο με πόντους, και εξαντλήθηκαν σε μόλις 4 λεπτά. Η επόμενη έκδοση του «Destination Unknown» αναχωρεί από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 4 Απριλίου και αυτή είναι η δεύτερη φορά που η SAS διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, έγραψε σχετικά η εταιρεία.