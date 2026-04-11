Κάμαλα Χάρις: Εξετάζει να κατέβει ως υποψήφια στις εκλογές του 2028 - Από τι θα εξαρτηθεί

Η πρώην αντιπρόεδρος και πρώην υποψήφια για το χρίσμα στις ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία το 2028, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της οργάνωσης National Action Network, στη Νέα Υόρκη.

Η Χάρις συμμετείχε σε εκδήλωση της National Action Network, οργάνωσης για τα πολιτικά δικαιώματα που ιδρύθηκε από τον αιδεσιμότατο Αλ Σάρπτον, όπου ρωτήθηκε ευθέως από τον ίδιο αν σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

Απαντώντας μπροστά στο κοινό που παρευρέθηκε στη Νέα Υόρκη, η πρώην αντιπρόεδρος δήλωσε: «Ίσως, ίσως. Το σκέφτομαι, το σκέφτομαι», προκαλώντας επευφημίες από τους παριστάμενους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας με γνώμονα το ποιος θα μπορούσε το 2028 να επιτελέσει καλύτερα το έργο του προέδρου «για τον αμερικανικό λαό».