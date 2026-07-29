Καμπανάκι από ΕΕ: «Στις φλόγες όλη η Ευρώπη μέχρι τις αρχές Αυγούστου»

Την στιγμή που η Ελλάδα, έχει πάνω από πέντε ενεργά μέτωπα φωτιάς σήμερα (29/7), και που η Γαλλία και η Ισπανία, διανύουν την όγδοη μέρα μάχης με τις φλόγες, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί ότι μπορεί «να καεί όλη η Ευρώπη στις αρχές Αυγούστου».

Αυξάνονται είναι οι ανησυχίες για νέες φωτιές στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη βραχυπρόθεσμα. Το ίδιο πόρισμα και η επικεφαλής του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ECCR) της ΕΕ, αναφέρει ότι οι προοπτικές παραμένουν «πολύ δύσκολες» για τη Γαλλία.

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Εάν οι τρέχουσες πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία δεν σβήσουν μέχρι τότε, «θα έχουμε όλη την Ευρώπη στις φλόγες», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Sky News.

BREAKING: Greece's national fire service says two firefighters have died responding to a wildfire on the island of Crete.



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📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/X9VnrwbVst — Sky News (@SkyNews) July 29, 2026

Η Ζούμπερ δήλωσε σε δημοσιογράφους στην αίθουσα επιχειρήσεων του ECCR στις Βρυξέλλες ότι το 2026 θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη περίοδος πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή ιστορία, ξεπερνώντας το ρεκόρ που σημειώθηκε πέρυσι.

Οι έντονες χειμερινές και ανοιξιάτικες βροχές οδήγησαν σε μια έκρηξη φυτικής ζωής που η καλοκαιρινή ζέστη έχει μετατρέψει σε ανάφλεξη, πρόσθεσε.

