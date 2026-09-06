«Κανείς δεν θα κερδίσει»: Εκατέρωθεν μαζικά πλήγματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Σε έναν πόλεμο μεγάλης εμβέλειας, όπου οι επιθέσεις με drones και πυραύλους κλιμακώνονται και οι άμαχοι βρίσκονται ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο, έχει μετατραπεί η σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αμυντική τεχνολογία, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ, γνωστό με το προσωνύμιο «Flash».

Ο ίδιος προειδοποιεί για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές, υδρευτικές και θερμαντικές υποδομές του Κιέβου. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν ακόμη και την προληπτική απομάκρυνση ευάλωτων πολιτών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, σε περίπτωση που οι ρωσικές επιθέσεις προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

«Για μένα είναι τρομακτικό. Μιλάμε για 2 έως 3 εκατομμύρια ανθρώπους και η Ρωσία καταλαβαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφή στο Κίεβο», δήλωσε.

«Πόλεμος των πόλεων»

Ο Μπεσκρέστνοφ περιγράφει τη σημερινή φάση της σύγκρουσης ως έναν «πόλεμο των πόλεων» και των υποδομών, καθώς το μέτωπο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδο, ενώ οι επιθέσεις μεταφέρονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις γραμμές των μαχών.

«Σε αυτόν τον πόλεμο κανείς δεν θα κερδίσει. Και οι δύο χώρες θα έχουν κατεστραμμένες οικονομίες και υποδομές μετά τον πόλεμο. Είναι ανόητο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιεί παρατεταμένες επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων βαλλιστικούς πυραύλους που παράγονται με ρυθμό άνω των 100 τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία σχεδιάζει να εντείνει τις επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Ο Μπεσκρέστνοφ αποκάλυψε ότι στόχος είναι να αυξηθούν οι επιθέσεις με drones από περίπου 300 ημερησίως σήμερα σε έως και 1.000.

Στο στόχαστρο βρίσκονται στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, αποθήκες και διυλιστήρια, ενώ το Κίεβο έχει δηλώσει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει drones για να προκαλέσει ακόμη και διακοπές στην πολιτική αεροπορία της Ρωσίας.

«Δεν χρειάζεται να χτυπήσουμε ένα αεροδρόμιο. Αρκεί να πετάξουμε πάνω από αυτό και το αεροδρόμιο θα κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάχη των drones

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση του πολέμου αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνολογία των drones. Ο σύμβουλος του Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία εξελίσσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της, ενώ έχει ήδη καταγραφεί η πρώτη πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την καθοδήγηση drone.

Ο Μπεσκρέστνοφ εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου να ενσωματωθεί αντίστοιχη τεχνολογία στα Shahed, τα drones μεγάλης εμβέλειας που χρησιμοποιεί μαζικά η Ρωσία. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου της Ουκρανίας, τα οποία βασίζονται στην παρεμβολή των ραδιοεπικοινωνιών.

«Φοβάμαι τι θα συμβεί στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι η Ρωσία να εγκαταστήσει αυτή την τεχνολογία σε ένα Shahed», είπε.

Η Ουκρανία αναπτύσσει επίσης αυτόνομα drones και, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέτει ήδη πρωτότυπο. Ωστόσο, εκτιμά ότι η Ρωσία έχει σήμερα μεγαλύτερη δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

Νέα γενιά πυραύλων και drones

Η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση ταχύτερων drones, με κινητήρες κινεζικής κατασκευής, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 320 χιλιομέτρων την ώρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Μπεσκρέστνοφ, η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 2.500 jet-powered Shahed τον Αύγουστο, έναντι 1.500 τον Ιούλιο, ενώ σχεδιάζει την παραγωγή περίπου 36.000 τέτοιων drones το 2027. Παράλληλα, προγραμματίζεται η κατασκευή ακόμη 30.000 πιο αργών drones με κινητήρες εμβόλου.

Στο ρωσικό οπλοστάσιο αναμένεται να προστεθούν επίσης περίπου 10.000 πυραύλοι κρουζ Banderol και άλλοι 10.000 Dan-T το 2027, αυξάνοντας περαιτέρω την ικανότητα της Μόσχας να πλήττει ουκρανικές υποδομές.

Η Ουκρανία επιχειρεί να απαντήσει αναπτύσσοντας φθηνότερα drones αναχαίτισης. Ωστόσο, τέσσερις έως έξι εταιρείες που εργάζονται πάνω σε jet interceptors δεν έχουν ακόμη περάσει στο στάδιο της τελικής παραγωγής.

Αυξάνονται οι απώλειες αμάχων

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας έχει ήδη οδηγήσει σε αύξηση των απωλειών μεταξύ των αμάχων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τον Ιούλιο σκοτώθηκαν στην Ουκρανία 437 άμαχοι και τραυματίστηκαν 2.610 - ο υψηλότερος μηνιαίος απολογισμός από τον Μάρτιο του 2022.

Ο Μπεσκρέστνοφ, ο οποίος επέζησε από επίθεση με drone στο σπίτι του τον Απρίλιο, εκτιμά ότι η τεχνολογική εξέλιξη του πολέμου έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα: η επίθεση αποκτά πλεονέκτημα έναντι της άμυνας, καθώς τα συστήματα αεράμυνας δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον τεράστιο αριθμό πυραύλων και drones που μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον και οι δύο πλευρές.

Και όσο η σύγκρουση στο μέτωπο παραμένει στάσιμη, η μάχη μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις πόλεις, στις υποδομές και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.