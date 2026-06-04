Παρά τις έντονες προσπάθειες εβραϊκής οργάνωσης να τις μπλοκάρει, οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Ολλανδία αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, μετά από δικαστική απόφαση.



Ο Αμερικανός ράπερ ήδη δεν μπορεί να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την Ιταλία, εξαιτίας του σάλου που είχε προκληθεί από αντισημιτικές δηλώσεις του, ανάμεσα στις οποίες ήταν η εξύμνηση του ναζισμού και η έκφραση θαυμασμού του προς τον Αδόλφο Χίτλερ.



Οι ολλανδικές Αρχές δέχονταν πιέσεις να λάβουν αντίστοιχα αυστηρά μέτρα, ακυρώνοντας τις συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη Άρνεμ, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι έχουν πουληθεί 70.000 εισιτήρια.

Kanye West will be allowed to perform two gigs in the Netherlands after a judge shot down a Jewish group's attempt to block them https://t.co/hfawFZlNjD — Sky News (@SkyNews) June 4, 2026

Το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο κατέθεσε αγωγή, απαιτώντας να εμποδιστεί στον Γουέστ η είσοδος στη χώρα, όμως δικαστής στο Άμστερνταμ την απέρριψε. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρουσία του Γουέστ τις επόμενες ημέρες θα οδηγήσει σε συγκεκριμένους κινδύνους για τη δημόσια τάξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο.



Η απόφαση επικρίθηκε από το συμβούλιο, το οποίο δήλωσε: «Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι εντάξει να είσαι αντισημίτης». Η αγωγή κατατέθηκε, αφού ο υπουργός Μετανάστευσης της ολλανδικής κυβέρνησης, Μπαρτ φαν ντεν Μπρινκ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε νομική βάση που να του επιτρέπει να απαγορεύσει την είσοδο του Γουέστ στη χώρα. Αν και οι δηλώσεις του ήταν «καταδικαστέες», δεν υπήρχε «κανένας λόγος να του απαγορευτεί η είσοδος», είπε.