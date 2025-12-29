Έφυγε από τη ζωή η «Σούλα»: Η γυναίκα‑σύμβολο των οίκων ανοχής της Λάρισας

Η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή σε όλους ως «Σούλα», έφυγε από την ζωή το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Από μικρή ηλικία αναγκάστηκε να εργαστεί, αποκτώντας αντοχές και μια προσωπικότητα που δεν δίσταζε να συγκρουστεί ή να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Αυτές οι πρώιμες εμπειρίες διαμόρφωσαν μια γυναίκα αποφασιστική και ανθεκτική.

Η εγκατάσταση στη Λάρισα και το επιχειρηματικό της ρίσκο

Μετακομίζοντας στη Λάρισα το 2009, επέλεξε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε έναν χώρο που λίγοι τολμούν να αγγίξουν: τους οίκους ανοχής.

Για την ίδια ήταν ένα στοίχημα που έβαλε με τον εαυτό της.

Δεν προσπάθησε ποτέ να ωραιοποιήσει την επιλογή της. Αντίθετα, μίλησε ανοιχτά, αμφισβήτησε κοινωνικές νόρμες και προκάλεσε δημόσιο διάλογο, συχνά έντονο.

Όταν ο οίκος «Σούλα» έγινε διεθνής είδηση

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της δημόσιας παρουσίας της ήταν η χορηγία της στον Βουκεφάλα Λάρισας, μια ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θόρυβο, αντιδράσεις αλλά και διεθνή προβολή, φέρνοντας το όνομά της στο επίκεντρο συζητήσεων.

Πίσω από τις έντονες εικόνες και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, υπήρχε μια γυναίκα που βοηθούσε χωρίς να το διαφημίζει. Στήριξε οικογένειες, σχολεία και φορείς της περιοχής, προσφέροντας οικονομική και πρακτική βοήθεια χωρίς να ζητά ανταπόδοση.

Για πολλούς κατοίκους της Θεσσαλίας, αυτή η διττή της φύση - τολμηρή επιχειρηματίας αλλά και γενναιόδωρη ευεργέτιδα- την έκανε μια μορφή αντιφατική, αλλά βαθιά σεβαστή.

Με τον θάνατό της, κλείνει ένα κεφάλαιο που άφησε έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Η πορεία της μπορεί να δίχασε, αλλά δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει την επιρροή της.