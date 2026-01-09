Καραϊβική: Οι ΗΠΑ παρακολουθούν το τάνκερ «Olina» για να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα

Εντάσεις σημειώνονται σήμερα στην Καραϊβική καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη ναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο τη σύλληψη δεξαμενόπλοιου που θεωρείται πως παραβιάζει αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους και ναυτιλιακές πηγές.

Το τάνκερ «Olina», που παρακολουθείται, εντοπίστηκε και τέθηκε υπό τον έλεγχο των αμερικανικών δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση του U.S. Southern Command και της Ακτοφυλακής.

The United States seized a Russian-flagged oil tanker linked to Venezuela.



The U.S. says it has seized another Venezuela-linked vessel in the Caribbean as well.@eric_vienneau has all the details on this story.https://t.co/D2EgfwgLzq — CHCH News (@CHCHNews) January 8, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την πέμπτη τέτοια επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα και με βάση τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis, το Olina φερόταν ψευδώς να φέρει σημαία του Ανατολικού Τιμόρ. Το πλοίο είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η κατάσχεσή του την Παρασκευή.

Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας επιβολής κυρώσεων και αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου και παραβιάσεις των διεθνών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας και άλλων κρατών.